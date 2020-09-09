Минпросвещения РФ подтвердило отказ от введения обязательного ЕГЭ по иностранному языку

12:05 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Единый государственный экзамен (ЕГЭ) по иностранному языку не будет обязательным, сообщила в среду пресс-служба Минпросвещения РФ.

"Совет по федеральным государственным образовательным стандартам при Минпросвещения России рассмотрел и одобрил проект изменений во ФГОС среднего общего образования, исключающий иностранный язык из числа обязательных учебных предметов, по которым проводится государственная итоговая аттестация", - говорится в сообщении.