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Лукашенко заявил, что уволил главу КГБ из-за задержания россиян

12:20 09.09.2020 Источник: Интерфакс

Действующий президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил в интервью российским журналистам, что глава КГБ республики лишился своей должности из-за задержания в стране 33 россиян.

"Мы спросили: из-за этой всей истории лишился своего поста руководитель КГБ? Он сказал: да", - приводит фрагмент беседы с Лукашенко главред радиостанции "Говорит Москва" Роман Бабаян в одном из своих интервью.

До 3 сентября КГБ Белоруссии возглавлял Валерий Вакульчик, в настоящее время он занимает пост госсекретаря Совета безопасности республики.

По словам Лукашенко, когда он получил информацию, что выдачи задержанных также добивается украинская сторона, то призвал прокуроров двух стран приехать в Белоруссию для обсуждения ситуации.

"Но, говорит, украинский прокурор не приехал, но и российский прокурор не приехал. И тогда, я отправил своего сына, который работает советником по безопасности, чтобы он принес от моего имени извинения перед этим людьми и спросил у них, куда они хотят уехать. Как он рассказывал, когда приехал, представился, спросил, они сказали: мы хотим на границу с Россией, мы хотим в Россию. И в Россию они уехали", - передал Бабаян слова Лукашенко.

Журналист отметил, что на его вопрос, была бы возможной выдача Украине задержанных, если бы приехал украинский прокурор и привез бы какие-то бумаги, Лукашенко сказал, что нет.

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