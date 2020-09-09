В Грузии запретили свадьбы и поминки из-за роста числа заразившихся коронавирусом
12:32 09.09.2020 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Межведомственный координационный совет при премьер-министре Грузии по борьбе с коронавирусом принял решение запретить проведение свадеб, юбилеев, поминок и прочих социальных мероприятий в связи с резким ростом числа инфицированных в стране. Об этом в среду заявила глава администрации правительства Натия Мезвришвили на брифинге.
"Было принято важное решение в связи с так называемыми социальными мероприятиями, такими как юбилеи, свадьбы, поминки. С учетом эпидемической ситуации было принято решение с завтрашнего дня полностью их отменить. Фактически мы возвращаемся к ограничениям, действующим ранее", - сказала Мезвришвили.
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