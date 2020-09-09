Трамп номинирован на Нобелевскую премию мира - СМИ

13:00

Президент США Дональд Трамп номинирован на Нобелевскую премию мира 2021 года. Об этом пишет Fox News.

Официальное прошение в нобелевский комитет направил представитель норвежского парламента Кристиан Тайбринг-Джедде. Трампа предлагается поощрить за заключение мирного соглашения между Израилем и ОАЭ, а также усилия, которые он приложил для нормализации отношений между Индией и Пакистаном и между Южной и Северной Кореей. business-gazeta.ru