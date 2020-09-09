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НОВОСТИ

Трамп номинирован на Нобелевскую премию мира - СМИ

13:00 09.09.2020

Президент США Дональд Трамп номинирован на Нобелевскую премию мира 2021 года. Об этом пишет Fox News.

Официальное прошение в нобелевский комитет направил представитель норвежского парламента Кристиан Тайбринг-Джедде. Трампа предлагается поощрить за заключение мирного соглашения между Израилем и ОАЭ, а также усилия, которые он приложил для нормализации отношений между Индией и Пакистаном и между Южной и Северной Кореей.  business-gazeta.ru

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