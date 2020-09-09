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Церковный суд в среду не принял решения по делу уральского схимонаха Сергия Романова

12:57 09.09.2020 Источник: Интерфакс

Суд Екатеринбургской епархии РПЦ в среду назначил на четверг третье заседание по делу об отлучении от церкви лишенного сана схимонаха Сергия (Романова), сообщил журналистам председатель Епархиального церковного суда, митрофорный протоиерей Николай Малета. «Итоги безрезультатны. Схимонах Сергий не пришел на заседание суда, поэтому переносится на завтра. Но я думаю, что и завтра еще окончательного решения не будет по рассматриваемому вопросу», – сказал он. Схимонах был вызван в суд 7 сентября в качестве обвиняемого в нарушении 28-го правила святых апостолов. Однако Сергий в суд не явился, поэтому было назначено повторное заседание по его делу на 9 сентября. Ранее получила распространение видеозапись выступления Романова, где он назвал пандемию коронавируса мифом и призвал к неподчинению церковному руководству и властям. Среди прочего он проклял тех, кто закрывает храмы во время пандемии, и предупредил о создании «электронного лагеря сатаны».

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