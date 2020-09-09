Андрей Воробьев: Пользоваться электричками в Подмосковья стало удобнее и комфортнее

13:03

Завершен очередной этап модернизации Ярославского направления Московской железной дороги. Об этом сообщил в своем блоге губернатор Московской области Андрей Воробьёв:

"Вместе с Сергеем Собяниным и РЖД мы завершили очередной этап модернизации железнодорожной инфраструктуры на Ярославском направлении - одном из самых загруженных в столичном регионе.

После реконструкции мы открыли четвертый главный путь от Мытищ до Пушкино. Это позволит увеличить количество поездов - и почти в три раза сократить время ожидания электрички для 120 тыс. жителей этих городов.

Очень важно, что программа модернизации включает в себя не только железнодорожные пути, но и переезды, путепроводы, строительство новых платформ и реконструкцию старых. И конечно, благоустройство прилегающих к станциям территорий - это тротуары, парковки, освещение, цветники и зеленые зоны. Строители выполняют большую работу, чтобы пользоваться электричками нашим жителям стало удобнее и комфортнее".