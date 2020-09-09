Неизвестные пытаются попасть в квартиру Светланы Алексиевич - СМИ
13:05 09.09.2020 Источник: Интерфакс
Неизвестные пытаются попасть в квартиру нобелевского лауреата Светланы Алексиевич, написал в чате пресс-службы штаба экс-претендента на участие в президентских выборах в Белоруссии Виктора Бабарико представитель белорусского "Еврорадио".
"Светлана Алексиевич просит, чтоб к ней приехали журналисты, потому что ей звонят с неизвестных номеров и звонят в квартиру", - пишет он.
Алексиевич является членом президиума Координационного совета (КС) оппозиции. 26 августа ее уже вызывали в Следственный комитет Белоруссии на допрос в качестве свидетеля по делу о КС, тогда она отказалась давать показания.
Практически все члены президиума КС в настоящее время либо задержаны, либо находятся за пределами Белоруссии.
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