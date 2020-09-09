Большую пресс-конференцию Путина пока планируется провести в очном формате - Песков
13:20 09.09.2020 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Большую пресс-конференцию президента РФ Владимира Путина во второй половине декабря пока планируется провести в очном формате. Об этом заявил журналистам в среду пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
"Мы пока планируем ее в живом формате. Не исключаем каких-то корректировок, но пока это, да, как обычно, заключительная ежегодная пресс-конференция, которая проводится во второй половине декабря", - сказал он.
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