0
0
161
НОВОСТИ

В РАН считают, что введение базового дохода увеличит налоговую нагрузку на работодателей

13:32 09.09.2020 Источник: Радиостанция "Говорит Москва"

РАН: введение базового дохода в РФ увеличит налоговую нагрузку на работодателей. Дмитрий Медведев накануне предложил внедрить такую модель по аналогии с опытом других стран. По его словам, пандемия показала, что для сохранения соцстабильности важно оказывать поддержку людям.

Ведущий научный сотрудник Института экономики РАН Иван Стариков в комментарии радиостанции «Говорит Москва» сообщил, что инициатива поспособствует отказу работодателей от зарплаты в конвертах.

«Работодатели должны быть готовы, что, скорее всего, им придётся увеличить налоговую нагрузку. То, что они платили сегодня небольшую зарплату, а остальное в конверте, на минимальную зарплату начисляли все платежи — от подоходного налога до всех социальных платежей, пенсионного фонда и так далее. Сегодня придётся вполне цивилизованно платить в государственный бюджет».

Введение безусловного базового дохода позволит преодолеть социальное неравенство и обеспечит достойную жизнь россиянам, отметил экономист.

«Дмитрий Медведев, скорее всего, прочитал книжку Нассима Талеба «Шкура на кону», где футурист и мыслитель Талеб говорит о том, что главным фактором экономического развития является преодоление социального неравенства. Это, безусловно, оправданный шаг. В ряде стран безусловный базовый доход становится реальностью. Связано это и с тем, что целые отрасли переходят на безлюдные технологии, роботизация повсеместная, цифровые технологии. Россия в этом смысле отстаёт. Инициатива правильная — гражданам, которые оказались без работы, получать достойный базисный доход для нормальной жизни. Дальше вопрос, каким образом это будет упаковано в бюджете, о какой сумме речь, на сокращение каких расходов пойдут».

Безусловный базовый доход — это регулярная выплата каждому гражданину со стороны государства. Например, в Италии такая сумма составляет 780 евро. На выплату могут рассчитывать жители, которые по доходам находятся ниже уровня абсолютной бедности. В Бразилии такая программа предназначена для бедных семей, а в Индии — для фермеров.

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

Загрузка...

НОВОСТИ

14:45 09.09.2020
Стенд Новикомбанка признан лучшим на форуме «Армия-2020»
0
20
14:32 09.09.2020
Оппозиция Черногории подписала коалиционное соглашение
0
60
14:12 09.09.2020
Лавров обвинил ФРГ в неподобающем отношении к российским запросам по Навальному
0
112
14:00 09.09.2020
Более 1 млрд населения Земли к 2050 году грозит вынужденная миграция - исследование
0
137
13:20 09.09.2020
Большую пресс-конференцию Путина пока планируется провести в очном формате - Песков
0
168
13:05 09.09.2020
Неизвестные пытаются попасть в квартиру Светланы Алексиевич - СМИ
0
217
13:03 09.09.2020
Андрей Воробьев: Пользоваться электричками в Подмосковья стало удобнее и комфортнее
0
186
13:00 09.09.2020
Трамп номинирован на Нобелевскую премию мира - СМИ
0
225
12:57 09.09.2020
Церковный суд в среду не принял решения по делу уральского схимонаха Сергия Романова
0
175
12:32 09.09.2020
В Грузии запретили свадьбы и поминки из-за роста числа заразившихся коронавирусом
0
193

Возврат к списку