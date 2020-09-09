В РАН считают, что введение базового дохода увеличит налоговую нагрузку на работодателей
13:32 09.09.2020 Источник: Радиостанция "Говорит Москва"
РАН: введение базового дохода в РФ увеличит налоговую нагрузку на работодателей. Дмитрий Медведев накануне предложил внедрить такую модель по аналогии с опытом других стран. По его словам, пандемия показала, что для сохранения соцстабильности важно оказывать поддержку людям.
Ведущий научный сотрудник Института экономики РАН Иван Стариков в комментарии радиостанции «Говорит Москва» сообщил, что инициатива поспособствует отказу работодателей от зарплаты в конвертах.
«Работодатели должны быть готовы, что, скорее всего, им придётся увеличить налоговую нагрузку. То, что они платили сегодня небольшую зарплату, а остальное в конверте, на минимальную зарплату начисляли все платежи — от подоходного налога до всех социальных платежей, пенсионного фонда и так далее. Сегодня придётся вполне цивилизованно платить в государственный бюджет».
Введение безусловного базового дохода позволит преодолеть социальное неравенство и обеспечит достойную жизнь россиянам, отметил экономист.
«Дмитрий Медведев, скорее всего, прочитал книжку Нассима Талеба «Шкура на кону», где футурист и мыслитель Талеб говорит о том, что главным фактором экономического развития является преодоление социального неравенства. Это, безусловно, оправданный шаг. В ряде стран безусловный базовый доход становится реальностью. Связано это и с тем, что целые отрасли переходят на безлюдные технологии, роботизация повсеместная, цифровые технологии. Россия в этом смысле отстаёт. Инициатива правильная — гражданам, которые оказались без работы, получать достойный базисный доход для нормальной жизни. Дальше вопрос, каким образом это будет упаковано в бюджете, о какой сумме речь, на сокращение каких расходов пойдут».
Безусловный базовый доход — это регулярная выплата каждому гражданину со стороны государства. Например, в Италии такая сумма составляет 780 евро. На выплату могут рассчитывать жители, которые по доходам находятся ниже уровня абсолютной бедности. В Бразилии такая программа предназначена для бедных семей, а в Индии — для фермеров.
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