В РАН считают, что введение базового дохода увеличит налоговую нагрузку на работодателей

13:32 Источник: Радиостанция "Говорит Москва"

РАН: введение базового дохода в РФ увеличит налоговую нагрузку на работодателей. Дмитрий Медведев накануне предложил внедрить такую модель по аналогии с опытом других стран. По его словам, пандемия показала, что для сохранения соцстабильности важно оказывать поддержку людям.

Ведущий научный сотрудник Института экономики РАН Иван Стариков в комментарии радиостанции «Говорит Москва» сообщил, что инициатива поспособствует отказу работодателей от зарплаты в конвертах.

«Работодатели должны быть готовы, что, скорее всего, им придётся увеличить налоговую нагрузку. То, что они платили сегодня небольшую зарплату, а остальное в конверте, на минимальную зарплату начисляли все платежи — от подоходного налога до всех социальных платежей, пенсионного фонда и так далее. Сегодня придётся вполне цивилизованно платить в государственный бюджет».

Введение безусловного базового дохода позволит преодолеть социальное неравенство и обеспечит достойную жизнь россиянам, отметил экономист.

«Дмитрий Медведев, скорее всего, прочитал книжку Нассима Талеба «Шкура на кону», где футурист и мыслитель Талеб говорит о том, что главным фактором экономического развития является преодоление социального неравенства. Это, безусловно, оправданный шаг. В ряде стран безусловный базовый доход становится реальностью. Связано это и с тем, что целые отрасли переходят на безлюдные технологии, роботизация повсеместная, цифровые технологии. Россия в этом смысле отстаёт. Инициатива правильная — гражданам, которые оказались без работы, получать достойный базисный доход для нормальной жизни. Дальше вопрос, каким образом это будет упаковано в бюджете, о какой сумме речь, на сокращение каких расходов пойдут».

Безусловный базовый доход — это регулярная выплата каждому гражданину со стороны государства. Например, в Италии такая сумма составляет 780 евро. На выплату могут рассчитывать жители, которые по доходам находятся ниже уровня абсолютной бедности. В Бразилии такая программа предназначена для бедных семей, а в Индии — для фермеров.