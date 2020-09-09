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Лавров обвинил ФРГ в неподобающем отношении к российским запросам по Навальному

14:12 09.09.2020 Источник: Интерфакс

В Москве считают неподобающим отношение ФРГ к направленным запросам по ситуации с оппозиционером Алексеем Навальным, сообщил глава МИД РФ Сергей Лавров.

"У нас накопилось немало вопросов к немецким коллегам по поводу совершенно неподобающего отношения к официальным запросам, которые мы направляем в Берлин", - сказал Лавров в среду на пресс-конференции.

Он напомнил, что германская сторона отказалась предоставлять какие-либо подробности, сославшись на то, что анализы образцов Навального проводились в институте бундесвера, и их обнародование "даст возможность России составить впечатление о том, какими знаниями в сфере химических веществ обладает бундесвер".

"Знаете, тут даже нечего комментировать. Нас не устраивает ни суть реакции на наши законные легитимные требования выполнить обязательства по межправительственным соглашениям о правовой помощи. Нас не устраивает и абсолютно неприемлемый тон, в котором эта позиция германской стороны доводится до мировой общественности", - сказал Лавров.

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