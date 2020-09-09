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НОВОСТИ

Оппозиция Черногории подписала коалиционное соглашение

14:32 09.09.2020 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Лидеры трех оппозиционных блоков Черногории Здравко Кривокапич ("За будущее Черногории"), Алекса Бечич ("Мир - наша нация") и Дритан Абазович ("Черное на белое") подписали в среду коалиционное соглашение о формировании нового правительства страны. Трансляцию пресс-конференции оппозиционных лидеров вел портал "Виести".

"Новое правительство будет ответственно выполнять свои международные обязательства, бороться против коррупции и криминала", - заявил Здравко Кривокапич после подписания соглашения.

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