Стенд Новикомбанка признан лучшим на форуме «Армия-2020»
14:45 09.09.2020
Новикомбанк стал победителем конкурса на международном военно-техническом форуме «Армия-2020» в номинации «Экспозиция форума». По мнению организаторов Форума, стенд банка стал одной из наиболее технологичных, инновационных и ярких экспозиций выставки.
В формате масштабной интерактивной презентации Новикомбанк представил информацию о национальных проектах, а также проектов по диверсификации, в финансировании которых он принимает участие как опорный банк Ростеха. Ярким футуристическим решением экспозиции стал 12-метровый экран с интерактивным контентом, управляемым с тач-панели. Урбанистический дизайн с элементами из стекла, металла и бетона был органично дополнен теплыми деревянными тонами и гипсовыми барельефами.
Стенд Новикомбанка стал точкой притяжения для посетителей форума. Здесь можно было получить информацию о деятельности банка и обсудить возможности для сотрудничества, а также проконсультироваться у представителей банка по финансовым продуктам и услугам. Для того, чтобы обеспечить санитарную безопасность посетителей, на стенде были установлены световые пилоны с встроенными санитайзерами.
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