Идея сдавать ЕГЭ-2021 только поступающим в вузы требует широкого обсуждения - Рособрнадзор
15:00 09.09.2020 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Вопрос организации ЕГЭ в 2021 году только для выпускников, поступающих в вузы, требует широкого общественного и экспертного обсуждения. Об этом заявили в среду ТАСС в пресс-службе Рособрнадзора.
Из-за пандемии в 2020 году ЕГЭ могли сдавать только те выпускники, которые планировали поступать в высшие учебные заведения.
"Решение о том, применять ли подобную практику в будущем, должны принять законодательные органы и органы управления образованием. Конечно, такому решению должно предшествовать широкое общественное и экспертное обсуждение, которого, насколько мы знаем, пока не проводилось", - отметил представитель пресс-службы.
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