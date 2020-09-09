Идея сдавать ЕГЭ-2021 только поступающим в вузы требует широкого обсуждения - Рособрнадзор

15:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Вопрос организации ЕГЭ в 2021 году только для выпускников, поступающих в вузы, требует широкого общественного и экспертного обсуждения. Об этом заявили в среду ТАСС в пресс-службе Рособрнадзора.

Из-за пандемии в 2020 году ЕГЭ могли сдавать только те выпускники, которые планировали поступать в высшие учебные заведения.

"Решение о том, применять ли подобную практику в будущем, должны принять законодательные органы и органы управления образованием. Конечно, такому решению должно предшествовать широкое общественное и экспертное обсуждение, которого, насколько мы знаем, пока не проводилось", - отметил представитель пресс-службы.