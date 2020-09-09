Прописанную в союзном договоре интеграцию с РФ уже невозможно реализовать - Лукашенко

15:12 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Президент Белоруссии Александр Лукашенко считает, что в настоящий момент уже невозможно реализовать договоренности об интеграции с Россией, которые были предусмотрены договором о создании Союзного государства, подписанным в 1999 году им и тогдашним президентом РФ Борисом Ельциным.

"Обстановка тогда была другая. <...> А сейчас - два поколения после этого выросло. Они другие. И сегодня невозможно уже ту интеграцию реализовать, которая была прописана в союзном договоре. Поэтому мы с президентом России [Владимиром Путиным] начали обсуждать так называемые карты. Чтобы приспособить [положения договора] к нынешним условиям и выработать в нынешних условиях новые пути интеграции", - сказал Лукашенко в интервью российским СМИ, которое передает в среду телеканал RT.