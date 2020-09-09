Прописанную в союзном договоре интеграцию с РФ уже невозможно реализовать - Лукашенко
15:12 09.09.2020 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Президент Белоруссии Александр Лукашенко считает, что в настоящий момент уже невозможно реализовать договоренности об интеграции с Россией, которые были предусмотрены договором о создании Союзного государства, подписанным в 1999 году им и тогдашним президентом РФ Борисом Ельциным.
"Обстановка тогда была другая. <...> А сейчас - два поколения после этого выросло. Они другие. И сегодня невозможно уже ту интеграцию реализовать, которая была прописана в союзном договоре. Поэтому мы с президентом России [Владимиром Путиным] начали обсуждать так называемые карты. Чтобы приспособить [положения договора] к нынешним условиям и выработать в нынешних условиях новые пути интеграции", - сказал Лукашенко в интервью российским СМИ, которое передает в среду телеканал RT.
НОВОСТИ
- 16:12 09.09.2020
- Тариф "Платона" не будет заморожен или отменен из-за пандемии коронавируса - Минтранс
- 16:00 09.09.2020
- Оппозиционерка Колесникова арестована и находится в СИЗО в Минске
- 15:32 09.09.2020
- В России вынесли первый приговор за паблик АУЕ
- 15:00 09.09.2020
- Идея сдавать ЕГЭ-2021 только поступающим в вузы требует широкого обсуждения - Рособрнадзор
- 14:45 09.09.2020
- Стенд Новикомбанка признан лучшим на форуме «Армия-2020»
- 14:32 09.09.2020
- Оппозиция Черногории подписала коалиционное соглашение
- 14:12 09.09.2020
- Лавров обвинил ФРГ в неподобающем отношении к российским запросам по Навальному
- 14:00 09.09.2020
- Более 1 млрд населения Земли к 2050 году грозит вынужденная миграция - исследование
- 13:32 09.09.2020
- В РАН считают, что введение базового дохода увеличит налоговую нагрузку на работодателей
- 13:20 09.09.2020
- Большую пресс-конференцию Путина пока планируется провести в очном формате - Песков
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать