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Оппозиционерка Колесникова арестована и находится в СИЗО в Минске

16:00 09.09.2020 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Член Координационного совета (КС) белорусской оппозиции Мария Колесникова арестована и находится в СИЗО на улице Володарского в Минске.

"Руководитель следственной группы главного следственного управления СК Василюк позвонил мне и уведомил, что она арестована. Предложил привезти передачу", - сообщил в среду отец Марии Александр Колесников, его слова приводит портал tut.by.

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