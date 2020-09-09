Оппозиционерка Колесникова арестована и находится в СИЗО в Минске
16:00 09.09.2020 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Член Координационного совета (КС) белорусской оппозиции Мария Колесникова арестована и находится в СИЗО на улице Володарского в Минске.
"Руководитель следственной группы главного следственного управления СК Василюк позвонил мне и уведомил, что она арестована. Предложил привезти передачу", - сообщил в среду отец Марии Александр Колесников, его слова приводит портал tut.by.
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