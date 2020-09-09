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НОВОСТИ

В России вынесли первый приговор за паблик АУЕ

15:32 09.09.2020

Екатеринбургский гарнизонный военный суд вынес приговор фигурантам уголовного дела об организации сообщества АУЕ (признано экстремистским и запрещено в России) и возбуждении ненависти к сотрудникам ФСБ и полиции. Это первый приговор за романтизацию воровского движения в России.

Основной обвиняемый, Николай Бабарика, по версии следствия, в 2011 года (тогда ему было 17 лет) основал группу во «ВКонтакте», где публиковали высказывания, «призывающие к насилию по отношению к сотрудникам полиции и сотрудникам ФСБ». Сообщения там оставляла и его жена Наталья. Друг супругов Артем Зуев через группу во «ВКонтакте» торговал нардами и четками в стиле «воровской романтики». «Николай Бабарика приговорен к 7 годам колонии общего режима, его жена Наталья — к 4 годам условно. Друг семьи Артем Зуев приговорен к 3 годам и 9 месяцам в колонии общего режима», — сообщил адвокат Алексей Бушмаков.  ura.ru

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