Тариф "Платона" не будет заморожен или отменен из-за пандемии коронавируса - Минтранс
16:12 09.09.2020 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Тариф системы взимания платы с большегрузов "Платон" не будет заморожен или отменен, несмотря на трудности, с которыми столкнулись грузоперевозчики из-за пандемии коронавируса. Об этом журналистам сообщил директор департамента госполитики в области дорожного хозяйства Минтранса РФ Григорий Волков в кулуарах форума "Инновационные технологии и интеллектуальные транспортные системы в дорожном строительстве".
"Такая дискуссия не ведется. Вот эти попытки приостановить или отменить "Платон" на данный момент они, может быть, точечно чью-то проблему решат, но, с точки зрения экономической цепочки, это намного больший вред приносит. Потому что мы останавливаем дорожные работы, финансирование строительных компаний, - сказал он. - У нас и так на сегодня тариф гораздо ниже обоснованного, который был изначально предложен при создании системы. О повышении его речи сегодня не идет, но о том, чтобы его снижать, конечно, тоже не задумываемся".
По ранее озвученному прогнозу Росавтодора, тариф системы взимания платы с большегрузов "Платон" с 1 февраля 2021 г. может быть повышен с 2,2 руб. до 2,31 руб. за 1 км вместо запланированных ранее 2,35 руб. В дальнейшем Минтранс планирует ежегодно индексировать тариф на размер годовой инфляции.
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