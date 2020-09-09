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Илон Маск потерял $16,5 млрд за день

16:32 09.09.2020 Источник: РБК

Основатель космической компании SpaceX и генеральный директор Tesla Илон Маск за день потерял $16,5 млрд, опустившись в рейтинге богатейших людей планеты на восьмую строчку. Об этом свидетельствуют данные рейтинга Forbes Real-Time, который отслеживает состояние миллиардеров в реальном времени.

Накануне, 8 сентября, акции производителя электромобилей Tesla резко подешевели. На пике обвал цен достигал 19,68%, а стоимость бумаги опустилась до $335,99. Это произошло на фоне непопадания компании в индекс голубых фишек S&P 500. Комитет S&P Dow Jones Indices 5 сентября отказался включить акции Tesla в S&P 500 без объяснения причин. Такое решение было принято, несмотря на выполнение автопроизводителем всех критериев для попадания в индекс.

Еще в конце прошлой недели Маск занимал пятую строчку в рейтинге богатейших людей по версии Forbes.  РБК

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