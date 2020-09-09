Белоруссию пытаются дестабилизировать американцы через центр в Польше - Лукашенко
17:00 09.09.2020 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что ситуацию в стране пытаются дестабилизировать из-за рубежа, в том числе американцы через центр под Варшавой.
"Прежде всего, что я имею в виду под внешним фактором: управление извне, в данном случае и мы, и россияне знают, кто управляет и откуда управляет - американцы из центра под Варшавой через телеграм-каналы известные. Второй центр - это Чехия. Ну а потом уже Литва, и, к сожалению, в Украине создают там опорные пункты для того, чтобы влиять на Беларусь", - заявил Лукашенко в интервью российским СМИ, который передает в среду телеканал RT.
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