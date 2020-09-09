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Посол ФРГ встретился сегодня с представителями российского МИДа

17:12 09.09.2020 Источник: Эхо Москвы

Немецкий посол встретился сегодня с представителями российского МИДа. Общение длилось около двух часов. Накануне во внешнеполитическом ведомстве сказали, что намерены обсудить ситуацию вокруг отравления Алексея Навального. Сообщается, что глава дипмиссии Геза Андреас фон Гайр после посещения МИДа от комментариев отказался. Накануне в Берлине говорили, что встреча носит плановый характер.  Эхо Москвы

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