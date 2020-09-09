Посол ФРГ встретился сегодня с представителями российского МИДа
17:12 09.09.2020 Источник: Эхо Москвы
Немецкий посол встретился сегодня с представителями российского МИДа. Общение длилось около двух часов. Накануне во внешнеполитическом ведомстве сказали, что намерены обсудить ситуацию вокруг отравления Алексея Навального. Сообщается, что глава дипмиссии Геза Андреас фон Гайр после посещения МИДа от комментариев отказался. Накануне в Берлине говорили, что встреча носит плановый характер. Эхо Москвы
НОВОСТИ
- 17:40 09.09.2020
- Кабмин Сербии заморозил военные учения с другими странами за день до маневров в Белоруссии
- 10:05 08.09.2020
- Совместную морскую операцию на Крайнем Севере проведут страны НАТО
- 19:00 05.09.2020
- Летчики ПВО России третий день наблюдают за маневрами норвежского самолета-разведчика
- 15:21 04.09.2020
- В Белоруссии имела место попытка незаконной смены власти при поддержке ряда стран Запада - Минобороны страны
- 20:39 03.09.2020
- В Греции опровергли слова генсека НАТО о соглашении с Турцией в рамках альянса
- 18:03 03.09.2020
- В НАТО в последний раз простились со старой штаб-квартирой
- 11:10 03.09.2020
- Керамическая броня для защиты техники и людей прошла успешные испытания - Ростех
- 20:13 01.09.2020
- Китай уже обошел США по кораблям и ракетам - Пентагон
- 13:20 01.09.2020
- В Твери построен и сдан в эксплуатацию новый военный городок суворовского училища - Минобороны
- 12:00 01.09.2020
- Класс с куполом для астрономии и симулятором Ми-24 появится В тверском суворовском училище
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать