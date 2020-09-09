Посол США в Австрии утверждает, что у Америки нет бизнес-интересов в противодействию "Северному потоку-2"

18:06 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

США выступают против газопровода "Северный поток - 2" не из-за поиска собственной экономической выгоды в Европе. Вашингтон не рассматривает Европу в качестве рынка для американского сжиженного газа, заявил в среду посол США в Австрии Тревор Трайна.

"Неправда, что США отвергают "Северный поток - 2" из соображений собственной экономической выгоды. Ближайшие покупатели сжиженного газа США находятся в Азии, а ближайшие явные поставщики для Европы - на Ближнем Востоке", - говорится в распространенном посольством США в Вене заявлении.

Американский посол на фоне дискуссии в Европе о необходимости отказа от поддержки "Северного потока - 2" из- за попытки "отравления" Алексея Навального указал, что некоторые рассматривают газовую магистраль только как экономический проект, "однако отдельные страны - члены ЕС обеспокоены тем, что трубопровод представляет потенциальную угрозу национальной и европейской безопасности".

"США десятилетиями поддерживали ключевые проекты по повышению энергетической безопасности Европы. Большинство этих проектов не имеет коммерческого значения для США. Например, сюда можно отнести "Южный газовый коридор". Наша оппозиция "Северному потоку - 2" существовала задолго до того, как США стали экспортером сжиженного газа. Она основана на убеждении, что энергетическая безопасность требует разнообразных ресурсов, поставщиков и маршрутов. Такие страны, как Литва и Польша, которые также используют сжиженный природный газ в качестве альтернативы, увеличили свое энергетическое разнообразие и одновременно снизили риски", - отметил Трайна.