Генсек ООН: Концентрация парниковых газов достигла нового рекордного уровня в этом году

18:20 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Глобальное потепление не замедлилось в период пандемии, а концентрация парниковых газов в 2020 году достигла рекордного уровня. Об этом заявил в среду генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш, выступая на презентации доклада "Объединенные наукой", посвященного ситуации с климатическими изменениями.

"Да, экономика замедлилась из-за COVID-19, но перегрев нашей планеты не замедлился, - отметил он. - Как показывает доклад, концентрация парниковых газов достигла нового рекордного уровня в 2020 году".