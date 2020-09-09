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Генсек ООН: Концентрация парниковых газов достигла нового рекордного уровня в этом году

18:20 09.09.2020 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Глобальное потепление не замедлилось в период пандемии, а концентрация парниковых газов в 2020 году достигла рекордного уровня. Об этом заявил в среду генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш, выступая на презентации доклада "Объединенные наукой", посвященного ситуации с климатическими изменениями.

"Да, экономика замедлилась из-за COVID-19, но перегрев нашей планеты не замедлился, - отметил он. - Как показывает доклад, концентрация парниковых газов достигла нового рекордного уровня в 2020 году".

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