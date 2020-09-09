Коронакризис не кончится, пока не будет массовой вакцинации - МВФ
18:45 09.09.2020 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Мировой кризис, вызванный пандемией нового коронавируса, еще далек от своего завершения. Об этом говорится в опубликованной в среду в журнале "Форин полиси" совместной статье директора-распорядителя Международного валютного фонда (МВФ) Кристалины Георгиевой и главного экономиста МВФ Гиты Гопинат.
По их словам, мировая экономика демонстрирует признаки восстановления после значительного спада, но полностью это маловероятно без начала массового использования вакцины. "Хотя мир научился жить с вирусом, полное восстановление маловероятно без окончательного медицинского решения данной проблемы", - считают Георгиева и Гопинат.
"Нынешний кризис еще далек от завершения, - отмечается в статье. - Восстановление остается крайне неустойчивым и неравномерным по регионам и [экономическим] секторам. С обеспечения продолжительного восстановления важно преждевременно не прекращать оказание [государственной] поддержки". Многим предприятиям по всему миру, считают Георгиева и Гопинат, потребуется постоянная финансовая помощь с целью предотвратить ликвидацию миллионов рабочих мест. В статье, в частности, говорится о возможности приобретения правительством долей в компаниях или предоставления грантов в обмен на более высокие налоговые ставки впоследствии.
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