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Спад ВВП России, по первой оценке, во II квартале 2020 года составил 8% - Росстат

19:15 09.09.2020 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Спад ВВП России, согласно первой оценке Росстата, во II квартале 2020 года составил 8% в годовом выражении, за I полугодие - 3,4%.

Согласно предыдущей предварительной оценке Росстата, спад ВВП РФ во II квартале составил 8,5%, в I полугодии - 3,6%.

По итогам I полугодия объем ВВП в текущих ценах составил в 48,606 трлн рублей, говорится в материалах Росстата.

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