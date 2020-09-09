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Британские власти пытаются избежать повторного введения карантина

20:33 09.09.2020 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Власти Великобритании запретили жителям страны собираться группами больше шести человек из-за увеличения числа случаев заражения коронавирусом. Об этом объявил в среду на пресс-конференции глава правительства страны Борис Джонсон.

"Я бы очень хотел, чтобы необходимости в этом шаге не было, однако, будучи премьер-министром, я должен делать все необходимое, чтобы остановить распространение вируса и спасти жизни людей", - отметил Джонсон, подчеркнув, что новые меры не означают возвращения общенационального карантина. "Наша задача именно в том, чтобы избежать повторного введения карантина", - отметил он, добавив, что правительство будет снимать существующие ограничения или вводить новые в зависимости от того, как будет развиваться эпидемиологическая обстановка.

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