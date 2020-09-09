В Центробанке РФ считают, что потребительский спрос восстановился
21:15 09.09.2020 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Потребительский спрос на товары в России практически восстановился на фоне отложенного спроса. Об этом говорится в бюллетене "О чем говорят тренды", опубликованном на сайте Банка России.
"Вместе с тем потребительский спрос на товары практически восстановился благодаря отложенному спросу, перераспределению потребления с услуг на товары и социальным бюджетным выплатам", - отмечается в документе.
При этом процесс восстановления инвестиционного спроса будет более продолжительным из-за сохраняющейся неопределенности, связанной с развитием пандемии в России и в мире, указывается в бюллетене.
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