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Британский "Ланцет" просит разработчиков "Спутник V" ответить на вопросы коллег

21:40 09.09.2020 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Редакция британского медицинского журнала The Lancet ("Ланцет") попросила разработчиков российской вакцины от нового коронавируса "Спутник V" ответить на вопросы западных коллег о предположительно аномальных данных в опубликованной изданием статье о ее испытаниях. Об этом корр. ТАСС заявили в среду в пресс-службе журнала.

"The Lancet пригласил авторов исследования, посвященного российской вакцине, ответить на вопросы, поднятые в открытом письме Энрико Буччи. Мы продолжаем внимательно следить за ситуацией", - отметил представитель издания. Ранее в The Lancet также заявили, что выступают за проведение научной дискуссии о результатах исследования, вызвавших вопросы у авторов открытого письма, опубликованного Буччи - профессором биологии Университета Темпл в Филадельфии (штат Пенсильвания, США).

7 сентября группа ученых из университетов США, Италии и ряда других стран в открытом письме обратилась к авторам исследования, обратив внимание на некоторые описанные в статье эксперименты, где, по мнению авторов письма, можно усмотреть статистические аномалии. Российские ученые заявили о готовности предоставить необходимые пояснения The Lancet, если в редакции журнала об этом попросят.

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