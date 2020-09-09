Муниципальный фильтр в 5% глава ЦИК РФ считает оптимальным

22:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

ЦИК РФ считает оптимальным размер так называемого муниципального фильтра на выборах глав субъектов РФ в 5%. Об этом заявила в среду в эфире телеканала "Россия-24" председатель Центризбиркома Элла Памфилова.

Она напомнила, что за последние годы в ряде регионов размер "муниципального фильтра" был снижен до 5%. "Проблема с "фильтром" во многих регионах решена, прислушались к нашей позиции (мы направляли письма с рекомендациями в регионы), в ряде регионов он снижен до 5%", - пояснила Памфилова.

"Мы считаем, что это оптимальный вариант - 5%", - сказала она.