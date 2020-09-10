Без доказательств выводы ОЗХО по инциденту с Навальным не иметь силы - Косачев
08:10 10.09.2020 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Выводы экспертов Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО) по переданным им результатам проб анализов Алексея Навального не будут иметь никакой достоверности и силы, пока не будет подтверждена взаимосвязь отравления, "Новичка" и причастность к этому России. Такое мнение выразил в четверг глава комитета Совета Федерации по международным делам Константин Косачев.
"Пока в связке "Навальный - отравление - "Новичок" - Россия" разорваны все связи. И без подтверждения этих связей любые выводы ОЗХО (а то, что передали "то, что надо", сомнений нет, и выводы предопределены) они не будут иметь никакой достоверности и никакой силы. Германия и их союзники цинично загоняют в лузу эту организацию. И нас всех вместе с ней", - написал Косачев на своей странице в "Фейсбуке", комментируя заявление представителя Минобороны ФРГ о том, что Германия передала результаты проб Навального экспертам ОЗХО.
По мнению сенатора, одностороннюю германскую версию о связи неких химических веществ с блогером можно было бы доказать только через сотрудничество с российской стороной, но его нет. "Теоретически есть и вторая версия, что эти вещества (или результаты их анализов) либо "привязаны" к Навальному (его одежде, бутылке, не знаю чему) уже в Германии, либо просто сфабрикованы даже без таких заморочек (например - привезены из США для пересылки)", - предположил Косачев.
Он полагает, что и первая, и вторая версии "в равной степени нелепы и фантасмагоричны". "Но теперь должны проверяться обе, все остальное просто неприлично и неприемлемо. Берлин отныне со своей стороны обязан доказать не только состав, но и происхождение веществ. Обязан. Бремя доказательств отныне, после "официализации" первой версии, на нем. Равно и доказательство несправедливости второй", - убежден парламентарий. Глава комитета СФ добавил, что до тех пор, пока в ФРГ предлагают всем принять на веру первую версию и столь же голословно отвергают вторую, "они несостоятельны".
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