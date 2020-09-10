До 14 сентября в Гонконге продлена Программа бесплатного тестирования на COVID-19
08:20 10.09.2020 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Программа добровольного бесплатного тестирования населения на коронавирус в Гонконге продлена еще на три дня - до 14 сентября. Об этом сообщил в четверг куратор - секретарь (министр) по делам госслужащих Патрик Нип, выступая в эфире радиостанции Си-ар-эйч-кей.
Он отметил, что с начала месяца тестирование охватило более 1,4 млн местных жителей и позволило выявить 19 скрытых случаев заражения. По словам министра, в городе "могут оставаться от 90 до 100 бессимптомных носителей вируса". В этой связи он подчеркнул важность того, чтобы программой воспользовалось как можно больше людей.
Начавшееся 1 сентября исследование призвано выявить и изолировать бессимптомных носителей инфекции в этом густонаселенном мегаполисе. Помощь в реализации проекта оказывает команда медиков из материкового Китая.
По всему городу действуют свыше 140 пунктов взятия проб. Они работают с 08:00 до 20:00 с двумя перерывами на дезинфекцию. Содействие в этой программе оказывают 6 тыс. врачей, медицинских работников и волонтеров.
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