В российских учениях "Кавказ-2020" примут участие китайские военные - Минобороны КНР

08:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Китайские военные примут участие в стратегических командно-штабных учениях "Кавказ-2020", которые пройдут в сентябре в России. Об этом говорится в опубликованном в четверг заявлении Минобороны КНР.

"В соответствии с договоренностями между Китаем и Россией Народно-освободительная армия Китая [НОАК] направит военнослужащих в Астраханскую область РФ для участия в стратегических командно-штабных учениях "Кавказ-2020", которые пройдут с 21 по 26 сентября", - указывается в тексте.

Отмечается, что в маневрах будут задействованы военнослужащие Западной зоны боевого командования НОАК. Также подчеркивается, что "учения не направлены против третьих стран и не связаны с ситуацией в регионе".

"В этот важный момент глобальной борьбы с пандемией [нового коронавируса] участие Китая в учениях направлено на дальнейшее развитие всеобъемлющего партнерства и стратегического взаимодействия с РФ в новую эпоху, углубление сотрудничества армий двух стран в сфере военной подготовки, совершенствование способности многонациональных сил вместе противостоять угрозам в области безопасности, а также совместно защищать региональные мир и стабильность", - говорится в заявлении Минобороны КНР.

Как отмечается в документе, в мероприятии также будут участвовать военнослужащие Армении, Белоруссии, Ирана, Мьянмы, Пакистана и других стран.

Во вторник министр обороны РФ генерал армии Сергей Шойгу сообщил о том, что в учениях "Кавказ-2020" "планируется участие воинских контингентов девяти иностранных государств". Он добавил, что еще "девять стран направят в Россию военных наблюдателей".