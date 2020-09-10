Результаты проб Алексея Навального Германия передала в ОЗХО

09:00 Источник: Эхо Москвы

Германия передала в ОЗХО результаты проб российского политика Алексея Навального. Ранее в Берлине заявили, что причиной его состояния стало отравление в России химическими соединениями из группы боевых отравляющих веществ «Новичок».

В Минобороны ФРГ сообщили, что поскольку Россия является членом ОЗХО, Берлин не видит необходимости в передаче ей доказательств своих выводов по делу об отравлении Навального. Представитель правительства Германии Мартина Фиц отметила, что условия, при которых германская сторона должна передать доказательства ее выводов по «делу Навального» в России отсутствуют. Экспертам ОЗХО предстоит сказать свое слово, поскольку отравление — нарушение соглашения о химическом оружии. В свою очередь в адрес Москвы вновь прозвучал призыв предоставить информацию о произошедшем. Накануне посол Германии в России Геза Андреас фон Гайр был вызван в российский МИД, где ему «заявили решительный протест» в связи с ситуацией. После визита на Смоленскую площадь дипломат сообщил, что ситуация вокруг российского политика не является вопросом двусторонней повестки, а Навальный стал жертвой совершенного на территории России преступления с использованием химического оружия, которое здесь же и было разработано. 2 сентября власти Германии со ссылкой на выводы лаборатории Бундесвера заявили, что один из лидеров российской оппозиции был отравлен химическим соединением из группы «Новичок».

Официальная Москва раз за разом ставит под сомнение сам факт отравления политика Алексея Навального и отрицает свою причастность к нему. Эхо Москвы