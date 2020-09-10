Кипр блокировал санкции ЕС против Белоруссии - СМИ
09:05 10.09.2020 Источник: РБК
Странам Евросоюза не удалось договориться о введении санкций против высокопоставленных белорусских чиновников из-за позиции Кипра. Об этом со ссылкой на источники пишут Bloomberg и агентство DPA.
Кипр добивается того, чтобы ЕС добавил в санкционный список семь турецких компаний, ведущих буровые работы на спорном участке шельфа. Пока Брюссель не примет против них меры, Никосия отказывается поддержать совместное решение стран союза. Это привело к тому, что решение по Белоруссии оказалось заблокировано — для принятия внешнеполитических решений требуется единогласная позиция все стран-участниц ЕС. РБК
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