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НОВОСТИ

Человечество вступает в эпоху "беспорядка" - Deutsche Bank

09:32 10.09.2020 Источник: РБК

Эпоха глобализации, длившаяся с 1980 года, подходит к концу — на смену ей приходит «век беспорядка», утверждает Deutsche Bank в исследовании, датированном 8 сентября (есть у РБК). В докладе, подготовленном стратегом банка Джимом Рейдом и его коллегами, говорится, что новая эпоха будет характеризоваться возвышением экономики Китая над США и сопутствующей напряженностью в отношениях между ними, продолжением роста глобального долга, политикой «вертолетных денег» от центробанков и усилением миллениалов (вступивших во взрослую жизнь в XXI веке) и более молодых поколений, в том числе с точки зрения их электорального веса.

Эпоху беспорядка будут характеризовать по меньшей мере восемь тем: ухудшение отношений США и Китая по мере усиления экономического веса Пекина; момент истины для Европы: пандемия COVID-19 придала новый импульс интеграционным процессам, но есть вероятность, что Европа останется в состоянии экономической стагнации с перспективой политической фрагментации; дальнейшее увеличение долгов и распространение политики «вертолетных денег» в качестве монетарного мейнстрима; вероятный рост инфляции вследствие фискально-монетарной экспансии; усиление экономического неравенства на первых порах постковидной эпохи, но в дальнейшем — разворот этого тренда: государства начнут взимать больше налогов с богатых; ужесточение конкуренции между поколениями: миллениалы и более молодые люди к 2030 году догонят старшие поколения по численности, что позволит им определять результаты демократических выборов; рост глобальной озабоченности вопросами климата; новая технологическая революция.  РБК

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