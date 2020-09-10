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Помпео допустил, что к отравлению Навального могут быть причастны российские чиновники

10:00 10.09.2020 Источник: Эхо Москвы

Госсекретарь США заверил, что Соединенные Штаты и их европейские союзники будут добиваться привлечения к ответственности виновных в покушении на российского оппозиционного политика.

В то же время госсекретарь признал, что не готов ответить на вопрос о том, какие меры намерены принять США в сложившейся ситуации.

Выступая в «Шоу Бена Шапиро», Майк Помпео сказал, что Белый дом сейчас вырабатывает ответ на это преступление и сделает все возможное, чтобы не допустить подобного впредь. Он также заявил, что если причастность российских властей к отравлению Навального подтвердится, Москва дорого заплатит за это.  Эхо Москвы

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