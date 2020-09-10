Безработные россияне получат выплаты на каждого ребенка в сентябре

10:05 Источник: Известия

Безработным россиянам, воспитывающим несовершеннолетних детей, выплатят в сентябре по 3 тыс. рублей на каждого ребенка в дополнение к пособию по безработице. Соответствующее постановление подписал премьер-министр РФ Михаил Мишустин, документ опубликован в среду, 9 сентября, на сайте правительства.

Уточняется, что выплаты станут одной из мер поддержки населения в условиях пандемии коронавируса. Средства на эти цели — 8,5 млрд рублей — будут выделены из федерального бюджета. Известия