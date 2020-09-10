Безработные россияне получат выплаты на каждого ребенка в сентябре
10:05 10.09.2020 Источник: Известия
Безработным россиянам, воспитывающим несовершеннолетних детей, выплатят в сентябре по 3 тыс. рублей на каждого ребенка в дополнение к пособию по безработице. Соответствующее постановление подписал премьер-министр РФ Михаил Мишустин, документ опубликован в среду, 9 сентября, на сайте правительства.
Уточняется, что выплаты станут одной из мер поддержки населения в условиях пандемии коронавируса. Средства на эти цели — 8,5 млрд рублей — будут выделены из федерального бюджета. Известия
НОВОСТИ
- 10:32 10.09.2020
- Полиция Берлина усилила охрану в "Шарите", состояние Навального улучшается - Spiegel
- 10:20 10.09.2020
- Магазины не получили гарантий продолжения работы в случае второй волны коронавируса
- 10:00 10.09.2020
- Помпео допустил, что к отравлению Навального могут быть причастны российские чиновники
- 09:32 10.09.2020
- Человечество вступает в эпоху "беспорядка" - Deutsche Bank
- 09:20 10.09.2020
- Алексей Навальный был отравлен новым типом «Новичка» - Die Zeit
- 09:05 10.09.2020
- Кипр блокировал санкции ЕС против Белоруссии - СМИ
- 09:00 10.09.2020
- Результаты проб Алексея Навального Германия передала в ОЗХО
- 08:20 10.09.2020
- До 14 сентября в Гонконге продлена Программа бесплатного тестирования на COVID-19
- 08:10 10.09.2020
- Без доказательств выводы ОЗХО по инциденту с Навальным не иметь силы - Косачев
- 08:00 10.09.2020
- В российских учениях "Кавказ-2020" примут участие китайские военные - Минобороны КНР
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать