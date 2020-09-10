0
0
42
НОВОСТИ

Магазины не получили гарантий продолжения работы в случае второй волны коронавируса

10:20 10.09.2020 Источник: Известия

Магазинам не дали гарантий продолжения работы в случае второй волны коронавируса. Ассоциация компаний интернет-торговли (АКИТ) получила ответ Роспотребнадзора по поводу разработанного ею регламента, позволяющего не закрывать точки с непродовольственными товарами и не вводить ограничений по площади.

В Роспотребнадзоре считают, что действующий порядок, указанный в уже имеющихся методических рекомендациях службы, стоит сохранить.

В Минпромторге «Известиям» сообщили, что продолжают диалог с Роспотребнадзором. В ведомстве считают, что массовое закрытие магазинов в случае второй волны недопустимо. По данным Ассоциации компаний розничной торговли (АКОРТ), весной этого года непродовольственный ритейл потерял от 50 до 90% оборота.

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

Загрузка...

НОВОСТИ

10:32 10.09.2020
Полиция Берлина усилила охрану в "Шарите", состояние Навального улучшается - Spiegel
0
25
10:05 10.09.2020
Безработные россияне получат выплаты на каждого ребенка в сентябре
0
88
10:00 10.09.2020
Помпео допустил, что к отравлению Навального могут быть причастны российские чиновники
0
101
09:32 10.09.2020
Человечество вступает в эпоху "беспорядка" - Deutsche Bank
0
158
09:20 10.09.2020
Алексей Навальный был отравлен новым типом «Новичка» - Die Zeit
0
179
09:05 10.09.2020
Кипр блокировал санкции ЕС против Белоруссии - СМИ
0
193
09:00 10.09.2020
Результаты проб Алексея Навального Германия передала в ОЗХО
0
182
08:20 10.09.2020
До 14 сентября в Гонконге продлена Программа бесплатного тестирования на COVID-19
0
190
08:10 10.09.2020
Без доказательств выводы ОЗХО по инциденту с Навальным не иметь силы - Косачев
0
264
08:00 10.09.2020
В российских учениях "Кавказ-2020" примут участие китайские военные - Минобороны КНР
0
198

Возврат к списку