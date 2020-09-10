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Полиция Берлина усилила охрану в "Шарите", состояние Навального улучшается - Spiegel

10:32 10.09.2020 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Полиция германской столицы усилила охрану в берлинской клинике "Шарите", находящийся там Алексей Навальный уже может говорить и, вероятно, помнит подробности происходившего до потери сознания в самолете. Об этом сообщил в четверг журнал "Шпигель" со ссылкой на собственные источники.

Корр. ТАСС не располагает оперативным комментарием полиции или клиники.

Усиление охраны связано с тем, что Навальный, возможно, по мере улучшения состояния сможет принимать больше посетителей, уточняет "Шпигель".

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