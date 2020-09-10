В России за сутки выявили 5 363 случая заражения коронавирусом

11:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Число выявленных за сутки случаев заражения коронавирусом в России составило 5 363, это максимум с 3 августа. Общее число заразившихся достигло 1 046 370, сообщили журналистам в четверг в оперативном штабе по борьбе с распространением новой коронавирусной инфекцией. Согласно данным, суточный рост числа заразившихся 26 дней не превышает 0,5%.

Число выписанных за сутки пациентов, у которых ранее диагностировали коронавирус, составило 5 915, всего выздоровели 862 373 человека.

Согласно данным штаба, общее число выздоровевших превысило 82% от общего числа заразившихся. В России умерли за сутки от коронавируса 128 человек - оперштаб