В России за сутки выявили 5 363 случая заражения коронавирусом
11:00 10.09.2020 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Число выявленных за сутки случаев заражения коронавирусом в России составило 5 363, это максимум с 3 августа. Общее число заразившихся достигло 1 046 370, сообщили журналистам в четверг в оперативном штабе по борьбе с распространением новой коронавирусной инфекцией. Согласно данным, суточный рост числа заразившихся 26 дней не превышает 0,5%.
Число выписанных за сутки пациентов, у которых ранее диагностировали коронавирус, составило 5 915, всего выздоровели 862 373 человека.
Согласно данным штаба, общее число выздоровевших превысило 82% от общего числа заразившихся. В России умерли за сутки от коронавируса 128 человек - оперштаб
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