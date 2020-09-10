Сербия не будет переносить посольство в Израиле в Иерусалим, если Израиль признает Косово - СМИ

11:05 Источник: Интерфакс

Сербия откажется от переноса своего посольства из Тель-Авива в Иерусалим, если Израиль признает независимость Косово, сообщил газете The Jerusalem Post источник, близкий сербскому президенту Александру Вучичу.

"Сербия не будет переносить свое посольство в Иерусалим, если Израиль признает Косово независимой страной. Более того, этот шаг нанесет вред доверительным отношениям между Израилем и Сербией, и они никогда не будут такими, как прежде. Все настолько просто", - сказал собеседник газеты.

Реакция сербской стороны последовала после того, как представитель МИД Израиля Лиору Хайяту назвал Косово "страной". Он сказал: "Мы видим, что Сербия и Косово решили открыть посольства в Иерусалиме в качестве символического шага по продвижению мира между этими странами".

В заявлении канцелярии Вучича сообщалось о "серьезной схватке" между президентом Сербии и американскими переговорщиками в Вашингтоне на прошлой неделе по вопросу об израильском признании Косово, отмечает The Jerusalem Post.

"Они (американцы) думали, что мы должны призвать Израиль признать Косово, мы сказали, что не можем этого сделать, поскольку это подрывает нашу политику. Мы сказали, что пусть Израиль сам договаривается с Приштиной. Но мы также сказали Израилю, что мы перенесем наше посольство в Иерусалим, если он отнесется к нам с уважением", - приводит газета слова Вучича, отмечая, что "уважительное отношение к Сербии может означать непризнание Косово".

На минувшей неделе при посредничестве Вашингтона Белград и Приштина договорились о налаживании экономических отношений. Сербская сторона настояла на том, чтобы из текста соглашения был изъят пункт, в котором в частности упоминается "взаимное признание".