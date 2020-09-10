Премьер Италии сообщил, что Путин в разговоре с ним обещал создать комиссию по Навальному
11:20 10.09.2020 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Премьер-министр Италии Джузеппе Конте заявил, что президент России Владимир Путин в разговоре с ним сообщил о намерении создать комиссию для расследования обстоятельств инцидента с Алексеем Навального.
"Президент Путин заверил меня, что Россия намерена прояснить произошедшее, сообщив, что намеревался создать комиссию по расследованию, а также выразил готовность работать с германскими властями", - отметил Конте в интервью газете "Фольо", опубликованном в четверг.
Последний телефонный разговор Путина и Конте состоялся 26 августа. Тогда Кремль сообщил, что стороны обсудили ситуацию в Белоруссии и Ливии, договорились активизировать сотрудничество в борьбе с коронавирусом. Кроме того Путин в том разговоре указал на недопустимость необоснованных обвинений в связи с ситуацией вокруг Навального и заявил, что Россия заинтересована в объективном расследовании произошедшего.
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