Популяции млекопитающих, птиц, рептилий и рыб в мире за 50 лет сократились почти на 70% - WWF
11:32 10.09.2020 Источник: Интерфакс
Популяции млекопитающих, птиц, рептилий, рыб за последние 50 лет сократились на 68%, следует из доклада Всемирного фонда дикой природы (WWF), посвященного расчету глобального индекса живой планеты 2020.
"Глобальный индекс живой планеты 2020 года продолжает снижаться. В период с 1970 по 2016 год численность популяций млекопитающих, птиц, амфибий, рептилий и рыб сократились в среднем на 68%", - говорится в докладе.
Индекс живой планеты основан на данных о численности более 4 тыс. видов млекопитающих, птиц, рептилий и рыб. При этом ученые анализировали сведения о популяции позвоночных животных (почти 21 тыс.), так как они проще поддаются учету.
Наибольшие потери, согласно докладу, зафиксированы в тропических субрегионах Северной и Южной Америки - сокращение произошло на 94%.
НОВОСТИ
- 12:10 10.09.2020
- Cхимонаха Сергия Романова отлучили от церкви
- 12:00 10.09.2020
- Минпромторг РФ предлагает допускать к работе в период пандемии все организации торговли
- 11:20 10.09.2020
- Премьер Италии сообщил, что Путин в разговоре с ним обещал создать комиссию по Навальному
- 11:05 10.09.2020
- Сербия не будет переносить посольство в Израиле в Иерусалим, если Израиль признает Косово - СМИ
- 11:00 10.09.2020
- В России за сутки выявили 5 363 случая заражения коронавирусом
- 10:32 10.09.2020
- Полиция Берлина усилила охрану в "Шарите", состояние Навального улучшается - Spiegel
- 10:20 10.09.2020
- Магазины не получили гарантий продолжения работы в случае второй волны коронавируса
- 10:05 10.09.2020
- Безработные россияне получат выплаты на каждого ребенка в сентябре
- 10:00 10.09.2020
- Помпео допустил, что к отравлению Навального могут быть причастны российские чиновники
- 09:32 10.09.2020
- Человечество вступает в эпоху "беспорядка" - Deutsche Bank
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать