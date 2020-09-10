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Популяции млекопитающих, птиц, рептилий и рыб в мире за 50 лет сократились почти на 70% - WWF

11:32 10.09.2020 Источник: Интерфакс

Популяции млекопитающих, птиц, рептилий, рыб за последние 50 лет сократились на 68%, следует из доклада Всемирного фонда дикой природы (WWF), посвященного расчету глобального индекса живой планеты 2020.

"Глобальный индекс живой планеты 2020 года продолжает снижаться. В период с 1970 по 2016 год численность популяций млекопитающих, птиц, амфибий, рептилий и рыб сократились в среднем на 68%", - говорится в докладе.

Индекс живой планеты основан на данных о численности более 4 тыс. видов млекопитающих, птиц, рептилий и рыб. При этом ученые анализировали сведения о популяции позвоночных животных (почти 21 тыс.), так как они проще поддаются учету.

Наибольшие потери, согласно докладу, зафиксированы в тропических субрегионах Северной и Южной Америки - сокращение произошло на 94%.

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