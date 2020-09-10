Минпромторг РФ предлагает допускать к работе в период пандемии все организации торговли
12:00 10.09.2020 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Минпромторг РФ направил в Роспотребнадзор проект изменений в рекомендации по работе объектов торговли в период коронавируса, которые позволят избежать их полного закрытия, ожидает решения Роспотребнадзора. Об этом ТАСС сообщили в министерстве.
"Министерством совместно с Роспотребнадзором были разработаны изменения в методические рекомендации Роспотребнадзора по работе предприятий торговли в период коронавируса. Главная задача таких изменений - не прибегать к тотальному закрытию всех магазинов, прежде всего непродовольственного ретейла. В частности, предусмотрено, что абсолютно все организации торговли смогут работать при условии соблюдения необходимых санитарно-эпидемиологических мер", - сообщили в ведомстве.
В настоящее время ожидается окончательное решение Роспотребнадзора по предлагаемым изменениям, добавили в Минпромторге РФ.
НОВОСТИ
- 12:10 10.09.2020
- Cхимонаха Сергия Романова отлучили от церкви
- 11:32 10.09.2020
- Популяции млекопитающих, птиц, рептилий и рыб в мире за 50 лет сократились почти на 70% - WWF
- 11:20 10.09.2020
- Премьер Италии сообщил, что Путин в разговоре с ним обещал создать комиссию по Навальному
- 11:05 10.09.2020
- Сербия не будет переносить посольство в Израиле в Иерусалим, если Израиль признает Косово - СМИ
- 11:00 10.09.2020
- В России за сутки выявили 5 363 случая заражения коронавирусом
- 10:32 10.09.2020
- Полиция Берлина усилила охрану в "Шарите", состояние Навального улучшается - Spiegel
- 10:20 10.09.2020
- Магазины не получили гарантий продолжения работы в случае второй волны коронавируса
- 10:05 10.09.2020
- Безработные россияне получат выплаты на каждого ребенка в сентябре
- 10:00 10.09.2020
- Помпео допустил, что к отравлению Навального могут быть причастны российские чиновники
- 09:32 10.09.2020
- Человечество вступает в эпоху "беспорядка" - Deutsche Bank
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать