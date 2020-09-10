Минпромторг РФ предлагает допускать к работе в период пандемии все организации торговли

12:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Минпромторг РФ направил в Роспотребнадзор проект изменений в рекомендации по работе объектов торговли в период коронавируса, которые позволят избежать их полного закрытия, ожидает решения Роспотребнадзора. Об этом ТАСС сообщили в министерстве.

"Министерством совместно с Роспотребнадзором были разработаны изменения в методические рекомендации Роспотребнадзора по работе предприятий торговли в период коронавируса. Главная задача таких изменений - не прибегать к тотальному закрытию всех магазинов, прежде всего непродовольственного ретейла. В частности, предусмотрено, что абсолютно все организации торговли смогут работать при условии соблюдения необходимых санитарно-эпидемиологических мер", - сообщили в ведомстве.

В настоящее время ожидается окончательное решение Роспотребнадзора по предлагаемым изменениям, добавили в Минпромторге РФ.