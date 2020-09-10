Президенты РФ и Сербии обсудили косовское урегулирование
12:20 10.09.2020 Источник: RNS
Президент России Владимир Путин и президент Сербии Александр Вучич в телефонном разговоре обсудили проблемы косовского регулирования. Об этом сообщает пресс-служба Кремля.
«Особое внимание уделено проблематике косовского урегулирования. Александр Вучич информировал о переговорах, прошедших в Вашингтоне 4 сентября и в Брюсселе 7 сентября 2020 года. Владимир Путин подтвердил неизменность принципиальной позиции России относительно выработки приемлемого для Белграда компромиссного и сбалансированного решения, которое должно быть утверждено Советом Безопасности ООН», — говорится в сообщении.
Также обсуждались актуальные темы стратегического партнёрства России и Сербии. RNS
НОВОСТИ
- 13:32 10.09.2020
- Песков опроверг, что Путин в разговоре с Конте обещал создать комиссию по Навальному
- 13:20 10.09.2020
- Турция должна немедленно вывести свои суда с греческого шельфа - МИД Греции
- 13:05 10.09.2020
- РФ не получала от ОЗХО результатов проб Навального - Песков
- 13:00 10.09.2020
- Лукашенко призвал прокуратуру принять меры против организаторов протестов
- 12:32 10.09.2020
- Соратники Навального не подтверждают улучшение его состояния
- 12:10 10.09.2020
- Cхимонаха Сергия Романова отлучили от церкви
- 12:00 10.09.2020
- Минпромторг РФ предлагает допускать к работе в период пандемии все организации торговли
- 11:32 10.09.2020
- Популяции млекопитающих, птиц, рептилий и рыб в мире за 50 лет сократились почти на 70% - WWF
- 11:20 10.09.2020
- Премьер Италии сообщил, что Путин в разговоре с ним обещал создать комиссию по Навальному
- 11:05 10.09.2020
- Сербия не будет переносить посольство в Израиле в Иерусалим, если Израиль признает Косово - СМИ
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать