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НОВОСТИ

Президенты РФ и Сербии обсудили косовское урегулирование

12:20 10.09.2020 Источник: RNS

Президент России Владимир Путин и президент Сербии Александр Вучич в телефонном разговоре обсудили проблемы косовского регулирования. Об этом сообщает пресс-служба Кремля.

«Особое внимание уделено проблематике косовского урегулирования. Александр Вучич информировал о переговорах, прошедших в Вашингтоне 4 сентября и в Брюсселе 7 сентября 2020 года. Владимир Путин подтвердил неизменность принципиальной позиции России относительно выработки приемлемого для Белграда компромиссного и сбалансированного решения, которое должно быть утверждено Советом Безопасности ООН», — говорится в сообщении.

Также обсуждались актуальные темы стратегического партнёрства России и Сербии.  RNS

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