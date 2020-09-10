Президенты РФ и Сербии обсудили косовское урегулирование

12:20 Источник: RNS

Президент России Владимир Путин и президент Сербии Александр Вучич в телефонном разговоре обсудили проблемы косовского регулирования. Об этом сообщает пресс-служба Кремля.

«Особое внимание уделено проблематике косовского урегулирования. Александр Вучич информировал о переговорах, прошедших в Вашингтоне 4 сентября и в Брюсселе 7 сентября 2020 года. Владимир Путин подтвердил неизменность принципиальной позиции России относительно выработки приемлемого для Белграда компромиссного и сбалансированного решения, которое должно быть утверждено Советом Безопасности ООН», — говорится в сообщении.

Также обсуждались актуальные темы стратегического партнёрства России и Сербии. RNS