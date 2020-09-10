Лукашенко призвал прокуратуру принять меры против организаторов протестов

13:00 Источник: Радиостанция "Говорит Москва"

Александр Лукашенко призвал прокуратуру принять меры против организаторов Координационного совета. По словам президента республики, Белоруссия должна в этом году вернуться к безопасному периоду.

Об этом он заявил, представляя в должности нового генерального прокурора страны Андрея Шведа, сообщает БелТА.

Лукашенко подчеркнул, что работники прокуратуры должны стоять на страже закона. «Вы должны давать не только правовую оценку действиям организаторов и агитаторов, но и предпринимать более мощные, острые меры реагирования на подобные действия», — сказал президент Белоруссии. Говорит Москва