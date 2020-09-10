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НОВОСТИ

Лукашенко призвал прокуратуру принять меры против организаторов протестов

13:00 10.09.2020 Источник: Радиостанция "Говорит Москва"

Александр Лукашенко призвал прокуратуру принять меры против организаторов Координационного совета. По словам президента республики, Белоруссия должна в этом году вернуться к безопасному периоду.

Об этом он заявил, представляя в должности нового генерального прокурора страны Андрея Шведа, сообщает БелТА.

Лукашенко подчеркнул, что работники прокуратуры должны стоять на страже закона. «Вы должны давать не только правовую оценку действиям организаторов и агитаторов, но и предпринимать более мощные, острые меры реагирования на подобные действия», — сказал президент Белоруссии.  Говорит Москва

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