Лукашенко призвал прокуратуру принять меры против организаторов протестов
13:00 10.09.2020 Источник: Радиостанция "Говорит Москва"
Александр Лукашенко призвал прокуратуру принять меры против организаторов Координационного совета. По словам президента республики, Белоруссия должна в этом году вернуться к безопасному периоду.
Об этом он заявил, представляя в должности нового генерального прокурора страны Андрея Шведа, сообщает БелТА.
Лукашенко подчеркнул, что работники прокуратуры должны стоять на страже закона. «Вы должны давать не только правовую оценку действиям организаторов и агитаторов, но и предпринимать более мощные, острые меры реагирования на подобные действия», — сказал президент Белоруссии. Говорит Москва
НОВОСТИ
- 13:32 10.09.2020
- Песков опроверг, что Путин в разговоре с Конте обещал создать комиссию по Навальному
- 13:20 10.09.2020
- Турция должна немедленно вывести свои суда с греческого шельфа - МИД Греции
- 13:05 10.09.2020
- РФ не получала от ОЗХО результатов проб Навального - Песков
- 12:32 10.09.2020
- Соратники Навального не подтверждают улучшение его состояния
- 12:20 10.09.2020
- Президенты РФ и Сербии обсудили косовское урегулирование
- 12:10 10.09.2020
- Cхимонаха Сергия Романова отлучили от церкви
- 12:00 10.09.2020
- Минпромторг РФ предлагает допускать к работе в период пандемии все организации торговли
- 11:32 10.09.2020
- Популяции млекопитающих, птиц, рептилий и рыб в мире за 50 лет сократились почти на 70% - WWF
- 11:20 10.09.2020
- Премьер Италии сообщил, что Путин в разговоре с ним обещал создать комиссию по Навальному
- 11:05 10.09.2020
- Сербия не будет переносить посольство в Израиле в Иерусалим, если Израиль признает Косово - СМИ
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать