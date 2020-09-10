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Соратники Навального не подтверждают улучшение его состояния

12:32 10.09.2020 Источник: Эхо Москвы

Соратники Алексея Навального пока не подверждают информацию о том, что его состояние значительно улучшилось. Пресс-секретарь политика Кира Ярмыш написала в Твиттере, что сведения, изложенные газетой Der Spiegel и изданием «Инсайдер», сильно преувеличены и содержат неточности. При этом не указала, какие.

По информации издания Spiegel и портала Bellingcat, число сотрудников ведомства по расследованию уголовных преступлений земли Берлин в больнице Charité было увеличено. Контрольные меры усилены. Палата Навального охраняется. Вероятно, он скоро сможет принимать посетителей. Издание пишет, что оппозиционный политик снова может говорить и в состоянии рассказать в деталях о событиях на борту самолета. Его показания могут быть опасными для организаторов покушения.

По информации журнала Spiegel, немецкие органы безопасности исходят из того, что операция была совершена российской спецслужбой. Во время отравления был использован вариант «Новичка», который более ядовит, чем вещество, примененное во время покушения на Скрипаля. Из доверительных разговоров с представителями различных ведомств следует, что подобная субстанция может быть произведена только в специальной лаборатории в России. Поэтому после установления вещества Ангела Меркель выступила с необычно резким для нее заявлением.

Представитель министерства обороны ФРГ заявил накануне, что согласно токсикологическому отзыву специализированного института бундесвера, Навальный без сомнения был отравлен химическим боевым веществом. В момент его коллапса в самолете он стал жертвой покушения этой субстанцией, что представляет собой нарушение Конвенции о запрещении химического оружия. Поэтому правительство ФРГ передало результаты анализов лаборатории в ОЗХО, членом которой является Россия.

Глава Госдепартамента США Майк Помпео заявил накануне, что покушение на Алексея Навального с большой вероятностью произошло по приказу Москвы. Существует обоснованная возможность, что члены правительства участвовали в нем, подчеркнул Помпео в радиоинтервью.  Эхо Москвы

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