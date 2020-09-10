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НОВОСТИ

Cхимонаха Сергия Романова отлучили от церкви

12:10 10.09.2020 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Уральский схимонах Сергий (Романов) отлучен от церкви за проведение богослужений, несмотря на лишение сана. Об этом сообщил журналистам в четверг председатель церковного (епархиального) суда Екатеринбургской епархии, митрофорный протоиерей Николай Малета.

"Сегодня принято решение отправить на утверждение правящему архиерею представление об отлучении от церкви", - сказал он.

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