Cхимонаха Сергия Романова отлучили от церкви
12:10 10.09.2020 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Уральский схимонах Сергий (Романов) отлучен от церкви за проведение богослужений, несмотря на лишение сана. Об этом сообщил журналистам в четверг председатель церковного (епархиального) суда Екатеринбургской епархии, митрофорный протоиерей Николай Малета.
"Сегодня принято решение отправить на утверждение правящему архиерею представление об отлучении от церкви", - сказал он.
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