Cхимонаха Сергия Романова отлучили от церкви

12:10 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Уральский схимонах Сергий (Романов) отлучен от церкви за проведение богослужений, несмотря на лишение сана. Об этом сообщил журналистам в четверг председатель церковного (епархиального) суда Екатеринбургской епархии, митрофорный протоиерей Николай Малета.

"Сегодня принято решение отправить на утверждение правящему архиерею представление об отлучении от церкви", - сказал он.