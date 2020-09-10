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НОВОСТИ

РФ не получала от ОЗХО результатов проб Навального - Песков

13:05 10.09.2020 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Организация по запрещению химического оружия (ОЗХО) не передавала российской стороне проб блогера Алексея Навального. Об этом журналистам сообщил в четверг пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Нет, никаких данных мы пока не получали. С ОЗХО еще предстоит осуществить контакты на этот счет, пока нет никаких данных", - сказал Песков.

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