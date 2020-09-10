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Турция должна немедленно вывести свои суда с греческого шельфа - МИД Греции

13:20 10.09.2020 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Турция должна немедленно вывести свои суда, включая военные корабли, с греческого континентального шельфа в Восточном Средиземноморье. Об этом заявил в четверг первый замглавы МИД Греции Мильтиадис Варвициотис, выступая на заседании комитета Европарламента по иностранным делам, посвященном отношениям с Турцией.

Варвициотис подчеркнул, что "Евросоюз должен немедленно начать играть подобающую ему роль в регионе [Восточного Средиземноморья], когда под угрозой находится европейский суверенитет и его стратегическая автономия". "Эскалация [со стороны Турции] должна быть немедленно прекращена. И это должны сделать те, кто вызывает напряженность. Все турецкие суда, включая и военные корабли, должны быть немедленно выведены, учитывая, что их присутствие является нарушением суверенных прав, что должно быть сразу же прекращено", - сказал Варвициотис.

"Мы полагаем, что следующее заседание Европейского совета должно послать решительный сигнал Анкаре. В то время, как мы остаемся приверженными концепции конструктивного партнерства с Турцией, мы хотим, чтобы Турция изменила свое поведение, немедленно прекратила свои провокации и угрозы и начала добросовестный диалог, нацеленный на мирное разрешение этого спора [о морских зонах], - сказал первый замглавы МИД Греции.

Варвициотис напомнил слова греческого премьера Кириакоса Мицотакиса о том, что Греция может быть как строителем мостов для укрепления отношений между ЕС и Турцией, так и препятствием для этого. "Если Турция решит продолжать свой нынешний курс, то тогда не будет другой альтернативы, кроме как принять умные и эффективные меры против Турции. Мы должны послать четкий сигнал через санкции: ЕС полон решимости защищать безопасность в близком районе Восточного Средиземноморья, и нет места провокационным и нелегальным действиям. Мы не должны забывать, что и другие страны тоже ждут, чтобы увидеть, как мы коллективно отреагируем на эту ситуацию. Нет другого варианта, если мы хотим, чтобы нас воспринимали и к нам относились как к авторитетному глобальному игроку, действительно отстаивающему положения международного права", - сказал Варвициотис.

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