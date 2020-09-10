Массовая антиправительственная акция блокировала центр Софии
14:32 10.09.2020 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Массовая акция протеста под названием "второе великое народное восстание" проходит в четверг в болгарской столице.
Как сообщает корр. ТАСС, несмотря на ранний час и рабочий день, на протест собрались несколько тысяч человек, которые уже 64-й день требуют отставки правительства во главе с премьер-министром Бойко Борисовым и главного прокурора Ивана Гешева. На данный момент акция проходит без серьезных инцидентов. Полиция выстроила живую блокаду вокруг зданий правительства и парламента.
Президент Болгарии Румен Радев призвал протестующих не поддаваться на провокации. "Массовый протест принадлежит всем гражданам. На площади сегодня нет ни контрабандистов, ни мафии, но есть болгарский народ, который в соответствии с конституцией является единственным сувереном, и он твердо намерен вернуть себе государство. Призываю всех, кто сегодня находится на площади, не поддаваться на провокации. Ответственность за предотвращение инцидентов, за жизнь и здоровье протестующих и рядовых сотрудников полиции несет руководство МВД", - заявил глава государства, позицию которого распространил его пресс-секретариат. "Наша моральная победа в том, что общество сохраняет гражданский мир, несмотря на обиды, провокации и демонстративное нарушение демократических принципов властью, которая потеряла доверие. Изменения неизбежны. Упорство правящих только углубляет кризис", - указал Радев.
В среду массовые протесты с требованием отставки правительства прокомментировал премьер-министр Бойко Борисов. Он считает, что "свалить" правительство пытаются представители мафиозных кругов, которые вышли на улицу. Борисов заявил, что не намерен подавать в отставку.
Антиправительственные массовые протесты в Болгарии продолжаются 64-й день.
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